В отношении Равшана Джеенбекова по событиям в Кой-Таше дали ложные показания

Экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Джеенбеков проходит фигурантом по семи тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил его адвокат Замир Жоошев.

Бывший парламентарий проходит как организатор массовых беспорядков, захвата заложников. Кроме того, его подозревают в покушении на попытку насильственного захвата власти.

«Все эти обвинения необоснованны и несправедливы. Равшана Джеенбекова неоднократно допрашивали как свидетеля. На последнем допросе в августе 2019 года ему сообщили, что задержат как подозреваемого. Но не задержали. Только спустя пять месяцев ему вручили уведомление о подозрении. Почему его сразу не задержали? Видимо, у следствия тогда не было доказательств, однако их и сейчас нет. И не может быть. Равшан Джеенбеков не совершал преступлений. Все его действия в Кой-Таше в те августовские дни были на виду, и никакого злого умысла в них не было», — сказал адвокат.

Мой подзащитный говорит, что решение о его задержании носит чисто политический характер и продиктовано чьей-то волей. Замир Жоошев

Он добавил, что Равшана Джеенбекова оговорили те фигуранты уголовного дела, которые заключили сделку со следствием. «Соглашение о сотрудничестве используется следствием не совсем законным образом. Человек, проходящий по уголовному делу, поддерживает какие-то надуманные обвинения и своими показаниями указывает на кого-то ложно», — пояснил юрист.

Он отметил, что сотрудничество подразумевает не оговор, а выявление соучастников.

Участники пресс-конференции заметили, что обратились в Генпрокуратуру с ходатайством — изменить Равшану Джеенбекову меру пресечения под поручительство.

Ранее сообщалось, что число подозреваемых по делу о событиях в Кой-Таше увеличилось до 19 человек, а количество томов — до 80.

Двое из подозреваемых — бывший начальник народного штаба Кыяс Смаилов и экс-глава ГП «Дан» Алга Кылычев — заключили сделку со следствием, их дела выделили в отдельное производство.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.