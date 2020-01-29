Омбудсмен считает, что права детей в Кыргызстане защищают. Просто недостаточно

Правами детей должны заниматься все, начиная от правительства и заканчивая комиссиями в райгосадминистрациях по делам детей. Об этом 24.kg заявил омбудсмен Токон Мамытов.

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По его словам, нельзя выделить только одно министерство или ведомство, которое должно защищать права детей.

«Я не согласен с тем, что правами детей никто не занимается. Министерствами и ведомствами проводится определенная работа. Однако надо признать, что этого недостаточно. Об этом говорят смерти детей в Иссык-Кульской области и Сузакском районе. Руководители министерств и ведомств должны взять под строгий контроль работу по защите прав детей в регионах, проводить анализ того, что было сделано. Кроме того, необходимо выяснять, что именно привело к трагедии. Необходимо повышать ответственность местных органов власти», — сказал Токон Мамытов.

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Напомним, в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области в больнице скончалась 11-месячная девочка. Родственники связывают ее смерть с побоями. Сегодня стало известно о том, что в Сузакском районе после избиения погиб двухлетний мальчик. Кроме того, в СМИ регулярно появляются сообщения о насилии над детьми, которое исходит не только от посторонних, но и ближайших родственников.