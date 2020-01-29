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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 131 человека

Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 131 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире подтвердили на данное время 5 тысяч 578 случаев заболевания.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 3 тысячи 544 случая заражения и 125 умерших. 

За пределами КНР подтверждены 84 случая коронавируса: в Камбодже, Таиланде, на Тайване, в Малайзии, Сингапуре, Южной Корее, Японии, Германии, Франции, Непале, Шри-Ланке, Канаде и США.

На сегодня от вируса излечились 107 человек.

Данные о распространении коронавируса представлены на 18.00 28 января 2020 года (5.00 29 января по Бишкеку).

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV — гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141891/
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