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Общество

Что построят на месте СИЗО-1 и ИК-47, рассказали в Бишкекглавархитектуре

На месте Бишкекского СИЗО-1, согласно Плану детальной планировки (ПДП), будет разбит сквер. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Бишкекглавархитектуры.

В БГА также рассказали, что на месте исправительного учреждения № 47 построят несколько многоэтажных жилых домов. Однако примерные сроки реализации плана в Бишкекглавархитектуре не уточнили.

Напомним, сегодня в ГСИН рассказали, что исправительные учреждения № 47 и 21 (Бишкекское СИЗО-1) в ближайшее время перенесут за черту города. Объекты изжили срок эксплуатации и не соответствуют современным требованиям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141861/
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