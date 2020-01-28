Что построят на месте СИЗО-1 и ИК-47, рассказали в Бишкекглавархитектуре

На месте Бишкекского СИЗО-1, согласно Плану детальной планировки (ПДП), будет разбит сквер. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Бишкекглавархитектуры.

В БГА также рассказали, что на месте исправительного учреждения № 47 построят несколько многоэтажных жилых домов. Однако примерные сроки реализации плана в Бишкекглавархитектуре не уточнили.

Напомним, сегодня в ГСИН рассказали, что исправительные учреждения № 47 и 21 (Бишкекское СИЗО-1) в ближайшее время перенесут за черту города. Объекты изжили срок эксплуатации и не соответствуют современным требованиям.