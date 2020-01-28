В ГСИН рассказали, куда перенесут Бишкекский СИЗО-1 и ИК-47

Исправительные учреждения № 47 и 21 (Бишкекский СИЗО-1) в ближайшее время перенесут за черту города. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Госслужбы исполнения наказаний Аскат Эгембердиев.

По его словам, объекты уже изжили свой срок эксплуатации и не соответствуют современным требованиям. ГСИН совместно с аппаратом правительства приняла решение о переносе учреждений за город.

«Исправительное учреждение № 47 перенесем в село Молдовановка Аламединского района, уже готовы почти все документы, в том числе техническое задание. А СИЗО-1 будет находиться в Иссык-Атинском районе на территории учреждения № 50», — сказал Аскат Эгембердиев.

Он также отметил, что у ведомства возникают определенные трудности, так как опыта в строительстве следственных изоляторов у них нет. Но эти проблемы постепенно решаются.

В ГСИН также сообщили, что в 2019 году изъят 21 килограмм наркотических средств, которые пытались передать осужденным.

Начальник управления исполнения приговоров и специального учета Бакыт Термечиков отметил, что на сегодняшний день в исправительных учреждениях ГСИН содержатся 9 тысяч 600 заключенных. Более 400 человек отбывают наказания за экстремизм, среди них шесть женщин.