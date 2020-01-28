Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 107 человек

Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 107 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире подтверждены 4 тысячи 474 случая заболевания.

Больше всего фактов выявили в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 2 тысячи 714 случаев заражения и 100 умерших.

Фото из интернета. Карта распространения коронавируса

За пределами КНР подтверждены 65 случаев коронавируса: в Камбодже, Таиланде, на Тайване, в Малайзии, Сингапуре, Южной Корее, Японии, Канаде, Германии, Франции, Непале, Шри-Ланке, Канаде и США.

На сегодня от вируса излечились 63 человека.

Данные о распространении вируса представлены на 20.30 27 января 2020 года (7.30 28 января по Бишкеку).

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV — гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека.