Офицер рассказал о коррупции в Погранслужбе. Он вызвал на дебаты главу ведомства

Офицер, который рассказывал о коррупции в Погранслужбе, вызвал на дебаты председателя ведомства Уларбека Шаршеева. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Офицер отметил, что все еще доверяет президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову, и верит: глава государства начнет реальную борьбу с коррупцией.

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«Я, сотрудник Государственной пограничной службы подполковник Талгат Аланов, официально вызываю на дебаты в прямом эфире председателя ГПС для того, чтобы поговорить открыто и ответить на вопросы народа о коррупции, которая происходит в ведомстве», — сказал он.

Талгат Аланов в ноябре выступил на пресс-конференции. Он рассказал о коррупции в Погранслужбе. На него подали в суд его сослуживцы. Офицеры просили суд защитить их деловую репутацию.