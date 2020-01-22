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Общество

Офицер рассказал о коррупции в Погранслужбе. На него подали в суд коллеги

На подполковника Пограничной службы Талгата Аланова подали в суд его сослуживцы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГПС.

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Уточняется, что офицеры просят суд защитить их деловую репутацию.

«На пресс-конференции Талгат Аланов обвинил пятерых офицеров в различных правонарушениях. После этого каждый из них подал в суд о защите своей деловой репутации. Подполковник Аланов также утверждает, что сослуживцы требуют от него забрать заявление из Военной прокуратуры. Однако это абсурд, потому что надзорный орган уже ведет проверку», — отметили в ведомстве.

Сам Талгат Аланов рассказал журналистам, что офицеры требуют опровержения информации о незаконных деяниях в ГПС и выплате каждому из них по 100 тысяч сомов.

Напомним, что ранее подполковник Государственной пограничной службы Талгат Аланов просил встречи с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Он хотел рассказать о коррупционных схемах на границе. В частности, что, по его словам, руководство ГПС якобы берет с одного контрольно-пропускного пункта от 200 тысяч сомов в месяц. Однако разговор с главой государства так и не состоялся.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141179/
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