21:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

В Кыргызстане создан оперативный штаб по отслеживанию ситуации с коронавирусом

В Кыргызстане создан оперативный штаб по отслеживанию ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Как отмечается, в состав оперативного штаба вошли специалисты Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и ряда соответствующих государственных органов. Они поддерживают постоянную связь с представителями Всемирной организациии здравоохранения и обмениваются оперативной информацией.

На сегодняшний день в стране не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, вспыхнувшим в Китае, который способен провоцировать поражения дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и нервной системы.

По данным Министерства здравоохранения, с декабря 2019 года, сразу после появления первой информации и случаях заболеваний новым вирусом, специалисты проводят соответствующие профилактические и подготовительные работы.

Читайте по теме
Коронавирус в Китае. Пять фактов о 2019-nCoV

«В целях недопущения завоза коронавируса и своевременного выявления признаков заболевания на всех контрольно-пропускных пунктах на кыргызско-китайской границе, в аэропортах городов Бишкека и Оша установлены тепловизоры для проверки на наличие вируса. Специалисты санитарно-карантинного пункта проверяют тепловизором всех лиц, прибывающих в КР из КНР и третьих стран», — отмечают в правительстве.

Сообщается, что в Республиканской инфекционной больнице подготовлены три палаты на случай, если выявят заболевших коронавирусом. Для врачей закуплены необходимые защитные средства. Эти меры предприняты для того, чтобы оградить заболевших этим вирусом от других пациентов.

Вместе с тем специалисты не подтверждают, что коронавирусом можно заразиться при контакте с предметами, например, через почтовые посылки.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в КР Ду Дэвэнь. Стороны договорились оперативно обмениваться информацией по ситуации с неизвестным типом коронавируса.

Читайте по теме
Новый вирус в Китае. Число погибших увеличилось до 41, инфицированных — 1303
Представители Минздрава КР также приняли участие в совещании в офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Бишкеке, где обсуждалась ситуация по коронавирусу.

«Эксперты Специального комитета ВОЗ отметили, что все страны предпринимают соответствующие меры по недопущению распространения вируса, и на сегодняшний день объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса нецелесообразно», — говорится в сообщении.

Как отмечается, МИД КР просит соотечественников, находящихся в КНР, а также граждан, только собирающихся выехать в соседнюю страну, быть осторожными. Внешнеполитическое ведомства рекомендует предпринять профилактические меры, в том числе обязательно использовать защитные маски.

Ранее Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР ввела временный запрет на ввоз мяса и мясной продукции из Китая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141617/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Без паники. Информация о случае коронавируса в Кыргызстане — ложь
Коронавирус в Китае. Пять фактов о 2019-nCoV
Новый вирус в Китае. Число погибших увеличилось до 41, инфицированных — 1303
Новый вирус в Китае. Введены ограничения на ввоз мяса из КНР в Кыргызстан
Коронавирус в Китае. Минздрав Кыргызстана создал оперативный штаб
В Кыргызстане не зафиксировано случаев коронавируса
Таджикистан временно прекратил авиасообщение с Китаем
Минздрав просит кыргызстанцев не паниковать из-за коронавируса в Китае
Новый вирус в Китае. Число погибших увеличилось до 25, инфицированных — до 830
Новый вирус. Китай пообещал предоставлять Кыргызстану оперативную информацию
Популярные новости
США планируют ввести визовые ограничения для граждан Кыргызстана США планируют ввести визовые ограничения для граждан Кыргызстана
Измена на&nbsp;стадионе. Эквадорец прославился на&nbsp;весь мир поцелуем с&nbsp;любовницей Измена на стадионе. Эквадорец прославился на весь мир поцелуем с любовницей
Кыргызстанка перепела Витаса. Получилось лучше оригинала Кыргызстанка перепела Витаса. Получилось лучше оригинала
Канатбек Азиз рассказал, почему решил защищать семью Матраимовых Канатбек Азиз рассказал, почему решил защищать семью Матраимовых
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
25 января, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 января: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 января: снег
20:37
В Кыргызстане создан оперативный штаб по отслеживанию ситуации с коронавирусом
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повысился во всех районах
19:00
Цифра дня. 2 тысячи 871 жалоба поступила от участников конкурсов по госзакупкам
18:32
Стройкомпания устроила свалку посреди улицы в Бишкеке