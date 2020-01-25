В Кыргызстане создан оперативный штаб по отслеживанию ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Как отмечается, в состав оперативного штаба вошли специалисты Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и ряда соответствующих государственных органов. Они поддерживают постоянную связь с представителями Всемирной организациии здравоохранения и обмениваются оперативной информацией.

На сегодняшний день в стране не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, вспыхнувшим в Китае, который способен провоцировать поражения дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и нервной системы.

По данным Министерства здравоохранения, с декабря 2019 года, сразу после появления первой информации и случаях заболеваний новым вирусом, специалисты проводят соответствующие профилактические и подготовительные работы.

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«В целях недопущения завоза коронавируса и своевременного выявления признаков заболевания на всех контрольно-пропускных пунктах на кыргызско-китайской границе, в аэропортах городов Бишкека и Оша установлены тепловизоры для проверки на наличие вируса. Специалисты санитарно-карантинного пункта проверяют тепловизором всех лиц, прибывающих в КР из КНР и третьих стран», — отмечают в правительстве.

Сообщается, что в Республиканской инфекционной больнице подготовлены три палаты на случай, если выявят заболевших коронавирусом. Для врачей закуплены необходимые защитные средства. Эти меры предприняты для того, чтобы оградить заболевших этим вирусом от других пациентов.

Вместе с тем специалисты не подтверждают, что коронавирусом можно заразиться при контакте с предметами, например, через почтовые посылки.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в КР Ду Дэвэнь. Стороны договорились оперативно обмениваться информацией по ситуации с неизвестным типом коронавируса.

Представители Минздрава КР также приняли участие в совещании в офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Бишкеке, где обсуждалась ситуация по коронавирусу.

«Эксперты Специального комитета ВОЗ отметили, что все страны предпринимают соответствующие меры по недопущению распространения вируса, и на сегодняшний день объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса нецелесообразно», — говорится в сообщении.

Как отмечается, МИД КР просит соотечественников, находящихся в КНР, а также граждан, только собирающихся выехать в соседнюю страну, быть осторожными. Внешнеполитическое ведомства рекомендует предпринять профилактические меры, в том числе обязательно использовать защитные маски.

Ранее Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР ввела временный запрет на ввоз мяса и мясной продукции из Китая.