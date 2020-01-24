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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Новый вирус в Китае. Введены ограничения на ввоз мяса из КНР в Кыргызстан

В целях безопасности усилен контроль на пограничных ветеринарных пунктах и в аэропортах. Об этом сообщает Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Отмечается, что также введены временные ограничения на ввоз мяса и мясной продукции из Китая в Кыргызстан до нормализации обстановки по коронавирусу.

В Госветинспекции опровергли распространенную в соцсетях и мессенджерах информацию о том, что в республику завезено 140 тонн зараженного мяса из КНР. 

«Эта информация не соответствует действительности и является фейковой. С начала 2020 года на территорию КР из Китая ввоза не было», — подчеркнули в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141496/
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