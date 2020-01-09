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Общество

В мэрии Бишкека объяснили, почему закрыли автобусный маршрут № 5

Управление городского транспорта мэрии Бишкека всячески поддерживает работу автобусного маршрута № 5. Об этом начальник УГТ Болотбек Тезекбаев написал вице-мэру Азизу Алымкулову.

24.kg
Фото 24.kg. В мэрии утверждают, что не закрывали автобусный маршрут № 5
По его словам, установленный плановый выход составляет 12 единиц транспорта, но на сегодня доходная часть на этом маршруте не перекрывает расходную. «В связи с этим руководство ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи» не желает работать на указанной автобусной линии и планирует перейти на рынок междугородних перевозок», — сообщили в управлении.

В письме отмечается, что муниципалитет не препятствует работе автобусного маршрута № 5, более того, руководству ОсОО предложено оказать содействие по улучшению работы транспортной линии.

Советник мэра столицы Гуля Алмамбетова на пресс-конференции пообещала журналистам, что в ближайшее время все вопросы о маршруте будут решены. 

Напомним, жители жилмассива «Колмо» на пресс-конференции в 24.kg выступили с заявлением о том, что управление городского транспорта закрыло автобусный маршрут № 5 необоснованно.
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