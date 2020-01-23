Изъятие собственности. Механизм позволит местным властям реализовать Генплан

Механизм изъятия частной собственности позволит органам местного самоуправления реализовывать генеральные планы. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора Госстроя Мирбек Акматалиев.

Читайте по теме У кыргызстанцев хотят изымать дома и участки. Документ уже в разработке

«Мы говорим, что каждый населенный пункт должен развиваться в соответствии с Генеральным планом. Для этого у органов МСУ может возникнуть необходимость проложить новые дороги, инженерные коммуникации, снести ветхое жилье, которое может рухнуть при землетрясении», — отметил чиновник.

По его словам, такой механизм в Кыргызстане отсутствует.

«Органы МСУ сталкиваются с тем, что им надо, например, проложить дорогу или снести ветхое жилье, а владелец участка не позволяет это сделать», — отметил Мирбек Акматалиев.

Чиновник добавил, что речь не идет о том, что под общественные и государственные нужды собственность будет изыматься по низким ценам.

«Если хотим прокладывать дороги, инженерные коммуникации, сносить ветхое жилье и строить новое, то органы МСУ должны быть вооружены механизмом. Но он должен быть таким, чтобы сохранились конституционные и имущественные права владельца, и была достойная компенсация, которая бы его удовлетворила», — отметил Мирбек Акматалиев.

«Мы понимаем, что это сложный вопрос. Потребуется много времени», — сказал чиновник и добавил, что к разработке и обсуждению обязательно привлекут общественность.

Отметим, что ранее в Госстрое сообщили, что для реализации задач, заложенных в стратегии развития строительной отрасли, потребуется разработать механизм изъятия земельных участков и сноса объектов для государственно-общественных нужд.