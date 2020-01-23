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Общество

Ограничение кыргызстанцев на визы в США. Стороны ведут консультации по проблеме

Кыргызстан и США ведут консультации по возможному ограничению на получение американских виз кыргызстанцами. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков.

По его словам, после распространения информации о возможных ограничениях в МИД вызвали посла США в Кыргызстане Дональда Лу. Стороны обсудили ситуацию. Кыргызстанская сторона обратила внимание на негативные последствия принятия подобного решения, потому что вопрос касается простых граждан.

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«Предложение об ограничениях внесли правоохранительные органы США. Хотел бы напомнить, что еще в 2017 году президент США Дональд Трамп подписал указ о введении с 2020 года ограничений на получение виз для жителей стран, которые не ввели биометрику. К ним относится и Кыргызстан», — рассказал Чингиз Айдарбеков.

«Мы американской стороне подробно даем информацию по цифровизации. Рассчитываем, что по ограничению на выдачу американских виз гражданам Кыргызстана примут сбалансированное решение», — заключил министр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141342/
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