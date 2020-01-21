Освобождение Азиза Батукаева. Допросить Рамзана Кадырова просят адвокаты

Первомайский районный суд Бишкека продолжает рассматривать уголовное дело по освобождению вора в законе Азиза Батукаева.
Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев сообщил 24.kg, что в ходе заседания суда защита заявила ходатайство о допросе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Однако судья Эмиль Каипов отказал в удовлетворении прошения.
«В деле есть показания экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова о том, что Алмазбеку Атамбаеву звонил президент Чечни Рамзан Кадыров. Последний якобы гарантировал Атамбаеву экстрадицию Жаныша Бакиева взамен на освобождение больного Азиза Батукаева. Следствие и прокуроры должны были проверить эти сведения. В частности, был ли на самом деле звонок. Однако этого не было сделано. Поэтому защита просила допросить Рамзана Кадырова», — сказал Сергей Слесарев.
Кроме того, суд отказал в просьбе адвокатов о допросе Жаныша Бакиева. Он, по показаниям Шамиля Атаханова, якобы узнав, что его должны экстрадировать в Бишкек, вылетел в Объединенные Арабские Эмираты.
Следующее заседание по делу состоится в здании Первомайского районного суда.
Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.
Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.