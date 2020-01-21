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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Азиза Батукаева. Допросить Рамзана Кадырова просят адвокаты

Первомайский районный суд Бишкека продолжает рассматривать уголовное дело по освобождению вора в законе Азиза Батукаева.

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Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев сообщил 24.kg, что в ходе заседания суда защита заявила ходатайство о допросе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Однако судья Эмиль Каипов отказал в удовлетворении прошения.

«В деле есть показания экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова о том, что Алмазбеку Атамбаеву звонил президент Чечни Рамзан Кадыров. Последний якобы гарантировал Атамбаеву экстрадицию Жаныша Бакиева взамен на освобождение больного Азиза Батукаева. Следствие и прокуроры должны были проверить эти сведения. В частности, был ли на самом деле звонок. Однако этого не было сделано. Поэтому защита просила допросить Рамзана Кадырова», — сказал Сергей Слесарев.

Кроме того, суд отказал в просьбе адвокатов о допросе Жаныша Бакиева. Он, по показаниям Шамиля Атаханова, якобы узнав, что его должны экстрадировать в Бишкек, вылетел в Объединенные Арабские Эмираты.

Следующее заседание по делу состоится в здании Первомайского районного суда.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141156/
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