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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Адвокаты Сапара Исакова обратились в Конституционную палату

Адвокаты бывшего премьер-министра Сапара Исакова обратились в Конституционную палату. Об этом Замир Жоошев заявил на заседании Бишкекского горсуда по рассмотрению апелляционных жалоб защитников обвиняемых по делу о модернизации ТЭЦ. 

Юрист отметил несоответствие Основному закону статей УПК Кыргызстана, позволяющих продлевать срок заключения подсудимых под стражей. Замир Жоошев добавил, что нахождение в камере следственного изолятора свыше одного года и без мотивированного определения суда нарушает презумпцию невиновности и ее конституционный принцип. Он попросил суд отправить обращение в КП и приостановить рассмотрение по уголовному делу.

Напомним, что Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140956/
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