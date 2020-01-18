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Общество

Ширин Айтматова просит о встрече с Сооронбаем Жээнбековым

Активистка движения «Умут-2020» Ширин Айтматова обратилась к президенту. Она просит главу государства принять ее для открытого обсуждения политических репрессий и давления на СМИ в Кыргызстане. Свое обращение она опубликовала на YouTube.

По словам Ширин Айтматовой, движение «Умут-2020», не имея политических амбиций, на протяжении нескольких месяцев раскрывает факты коррупции. «За все эти месяцы вместо поддержки от государства на наших сторонников начались гонения», — сказала она.

По словам активистки движения, Сооронбай Жээнбеков недавно на пресс-конференции заявил, что берет ответственность за борьбу с коррупционерами и защиту свободы слова. Ширин Айтматова надеется на то, что президент примет ее.

   
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140907/
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