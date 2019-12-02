12:36
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

Исторический музей откроют после выплаты долга немецкой компании

Министерство культуры, информации и туризма планирует открыть Национальный исторический музей в первой половине 2020 года. Об этом сегодня на встрече с участниками митинга сообщил министр Азамат Жаманкулов.

Он отметил, что открытие музея откладывают из-за судебного процесса по реконструкции.

Сюжет по теме
Ремонт Исторического музея

«Мы должны немецкой компании 220 тысяч евро за мебель. Пока идет суд. Надо определить, кто будет выплачивать эти деньги. Вопрос открытия музея мы поднимаем постоянно. Надеемся, что в первой половине года это удастся сделать», — сказал Азамат Жаманкулов.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Национального исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.

Обвинения в коррупции по данному факту предъявили в том числе бывшему премьер-министру Сапару Исакову, которого задержали по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. Он находится в СИЗО ГКНБ.
Ссылка:
просмотров: 297
Версия для печати
Материалы по теме
Премьер-министр Кыргызстана не знает, когда откроют Исторический музей
В суде по ремонту Исторического музея свидетель изменил первоначальные показания
Суд по ремонту Исторического музея отложили. Сапар Исаков плохо себя чувствует
Суд по ремонту Исторического музея. Процесс приостановлен на неопределенный срок
Когда откроется Исторический музей, не знают даже в Министерстве культуры
Суд по ремонту Исторического музея. В отводе судьи отказано
Сапар Исаков заявляет о политизированности дела по ремонту Исторического музея
Суд по ремонту Исторического музея. Потерпевшим признан Минфин
Ремонт Исторического музея. Процесс будет вести судья, посадивший Текебаева
Ремонт Исторического музея. Четверо обвиняемых договорились о сотрудничестве
Популярные новости
Emporio Armani выбрала своей моделью кыргызстанку Бегимай Карыбекову Emporio Armani выбрала своей моделью кыргызстанку Бегимай Карыбекову
Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в&nbsp;одном преступлении Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в одном преступлении
Фото дня. Алмазбек Атамбаев в&nbsp;зале суда по&nbsp;делу об&nbsp;освобождении Азиза Батукаева Фото дня. Алмазбек Атамбаев в зале суда по делу об освобождении Азиза Батукаева
Райымбек Матраимов вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Райымбек Матраимов вызван на допрос в ГКНБ
Бизнес
MegaCom приглашает на&nbsp;яркую церемонию закрытия &laquo;Ош&nbsp;&mdash; культурная столица ТЮРКСОЙ&raquo; MegaCom приглашает на яркую церемонию закрытия «Ош — культурная столица ТЮРКСОЙ»
HR-эксперт Елена Машукова: &laquo;Бакай Банк&raquo; хочет именно интеграции, а&nbsp;не&nbsp;поглощения HR-эксперт Елена Машукова: «Бакай Банк» хочет именно интеграции, а не поглощения
Время собирать скидки! Black Friday от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Время собирать скидки! Black Friday от Мобильного оператора О!
Новые смартфоны по&nbsp;классным ценам со&nbsp;скидкой! Новые смартфоны по классным ценам со скидкой!
2 декабря, понедельник
12:11
Исторический музей откроют после выплаты долга немецкой компании Исторический музей откроют после выплаты долга немецкой...
12:02
Скандал с феминале. Миру Джангарачеву заставили уволиться
11:55
Взятка Абдыкалыка Рустамова. Дело главы Гослесхоза передано в суд
11:52
Скандал с феминале. Министр культуры назвал выставку провокационной
11:48
Большинство зданий в Кыргызстане недоступны для людей с инвалидностью