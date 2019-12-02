Исторический музей откроют после выплаты долга немецкой компании

Министерство культуры, информации и туризма планирует открыть Национальный исторический музей в первой половине 2020 года. Об этом сегодня на встрече с участниками митинга сообщил министр Азамат Жаманкулов.

Он отметил, что открытие музея откладывают из-за судебного процесса по реконструкции.

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«Мы должны немецкой компании 220 тысяч евро за мебель. Пока идет суд. Надо определить, кто будет выплачивать эти деньги. Вопрос открытия музея мы поднимаем постоянно. Надеемся, что в первой половине года это удастся сделать», — сказал Азамат Жаманкулов.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Национального исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.

Обвинения в коррупции по данному факту предъявили в том числе бывшему премьер-министру Сапару Исакову, которого задержали по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. Он находится в СИЗО ГКНБ.