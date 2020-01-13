Брат депутата Жогорку Кенеша Данияра Толонова водворен в СИЗО

Первомайский районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и вынес постановление об аресте директора информационно-консультационного центра Государственной службы миграции Бахтияра Толонова с содержанием под стражей в Бишкекский СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили в канцелярии суда.

По версии следствия, Бахтияр Толонов требовал от предпринимательницы деньги за выдачу лицензии. Женщина является руководителем компании, которая занимается трудоустройством кыргызстанцев за рубежом. Ранее у нее отозвали лицензии на право деятельности. Она обратилась в Госслужбу миграции, чтобы возобновить их. Решение должен был принять директор информационно-консультационного центра Госслужбы миграции Бахтияр Толонов. За это он потребовал $800, но лицензию выдавать не собирался.

В итоге женщина обратилась с заявлением в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями. Ведомство зарегистрировало его в Едином реестре преступлений и проступков. По делу начали досудебное производство.

В его рамках председателя комиссии по предоставлению квот рабочей силы за рубежом гражданам КР задержали.