Муж Ширин Айтматовой оставлен под стражей до 20 февраля

Гражданскому мужу Ширин Айтматовой Сыргаку Кенжебаеву оставили срок содержания под стражей до 20 февраля. Такое решение приняла сегодня судья Бишкекского горсуда Ирина Воронцова.

Читайте по теме Задержание мужа Ширин Айтматовой. ГКНБ и МВД расследуют два дела о мошенничестве

Напомним, что в декабре 2019 года Первомайский районный суд заключил обвиняемого в мошенничестве Сыргака Кенжебаева под стражу с содержанием в СИЗО-1.

Его задержали 20 декабря в аэропорту Алматы. Сыргак Кенжебаев фигурирует в двух уголовных делах о мошенничестве. Одно из них расследует ГКНБ, второе — МВД.

Ширин Айтматова расценивает задержание ее супруга как попытку оказать давление на нее и членов движения «Умут-2020» в связи с их активной оппозиционной деятельностью.