Погранслужба Кыргызстана уличила таджикских коллег в искажении фактов

Погранслужба Кыргызстана опровергла версию таджикских коллег о том, что кыргызстанцы обстреляли автомашину сотрудника ОВД-2 города Исфары. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По ее данным, комментарий пресс-центра погранвойск РТ полностью искажает реальное положение дел на кыргызско-таджикской границе.

«Кыргызская сторона была вынуждена эвакуировать женщин и детей с территории, попавшей под обстрел. Стрельба производилась только с территории Таджикистана. Граждане КР оружие не применяли. При этом таджикской стороной не принимаются меры в отношении их граждан, чьи провокационные действия приводят к обострению обстановки и вносят разлад в диалог между населением приграничных районов двух государств», — прокомментировали в ГПС.

Инцидент на границе в ночь на 10 января спровоцировали граждане Таджикистана, которые закидали камнями две автомашины, а затем дом кыргызстанцев. В течение трех часов они периодически обстреливали приграничную территорию КР.

В ведомстве заявили, что обвинения Погранвойск РТ абсолютно беспочвенны и в том, что граждане Кыргызстана 29 декабря 2019 года ранили гражданку Таджикистана Т.Сафарову.

«Бытовой инцидент между Т.Сафаровой и ее родственником пытаются выдать за пограничный инцидент, обвинив граждан другой страны. При этом никаких доказательств таджикская сторона не предоставила. Более того в РТ отказались от совместного расследования дела. Таким образом, вместо урегулирования пограничных вопросов граждане и отдельные официальные лица РТ открыто противодействуют позиции глав двух государств, которые ранее заявили о важности сохранения мира, согласия и многовековой дружбы между народами», — отметили в Погранслужбе КР.

В ведомстве призывают таджикских коллег объективно оценивать события, происходящие на совместной границе, жестко пресекать провокации отдельных граждан либо третьих сил, использующих их для разжигания конфликтов на границе.

Напомним, сегодня ночью на кыргызско-таджикском участке границы произошел инцидент. ЧП произошло в местности Жака-Орук. Граждане Таджикистана закидали камнями машины, а затем дом кыргызстанцев. В результате конфликта пострадали люди.