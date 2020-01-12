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Общество

Афиша Бишкека на неделю: лекции, выставки, кинопремьеры

11 декабря — 15 января. Выставка «Симфония вечной жизни»

Член Союза художников Казахстана Аманат Назаркул привез более 40 работ живописи, графики, декоративного искусства. Персональная выставка казахстанского художника-монументалиста посвящена Чингизу Айтматову. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

14 января. Лекция «Знания нации»

Ценим ли, знаем ли мы те знания, которые копили наши предки ради продолжения и процветания потомков? На следующей лекции кыргызоведения будет возможность об этом поразмыслить.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.

16 января. Лекторий «Как начать заниматься спортом и не бросать»

Вы узнаете об основных ошибках начинающих. Лектор — Байкал Малдыбаев.

Федерация триатлона Кыргызской Республики, 18.30.

16 января. Лекция «Все о вредителях комнатных растений»

Наиболее распространенные вредители цветочно-декоративных растений — это тли, белокрылки, трипсы, червецы, щитовки, ложнощитовки, паутинные клещи. Все они в комнатных условиях могут размножаться круглый год. Как защитить комнатные цветы от вредителей, узнаете из лекции.

Ресурсный центр «Ботанический сад», 18.00.

16 января. Кинопремьеры

«Проксима» (боевик). Сара — астронавт, которая проходит подготовку в России для последней экспедиции перед полетом на Марс. Ее партнер по полету Майк помогает ей справиться с запредельными нагрузками и поддерживает эмоционально перед расставанием с дочерью. Старт миссии «Проксима» должен состояться на космодроме Байконур.

«Кыялкэштер» (комедия). История о пяти девушках, выросших вместе в детском доме, которые остаются верными подругами и во взрослой жизни. В один прекрасный день одна из подруг встречает женщину, которая в ходе потасовки оставляет ей свою сумку с огромной суммой денег.

«Проклятие» (ужасы). После того как молодая женщина убила собственную семью в своем доме, мать-одиночка и детектив пытаются расследовать дело. Вскоре выясняется, что дом проклят мстительным призраком, обрекающим всех входящих в него на смерть. Она спешит спасти себя и своего ребенка от демонической силы дома по соседству.

«(НЕ)идеальный мужчина» (комедия). Свете не везет с отношениями: она вечно подстраивается под парней, унижается и терпит измены. После расставания с очередным непутевым бойфрендом девушка идет работать в компанию по продаже роботов. В одного из них она влюбляется. Света хочет связать свою жизнь с чутким, внимательным и заботливым роботом, и это приводит к самым неожиданным последствиям.

«Вальгалла: Рагнарек» (фэнтази). Близится Рагнарек, и великие боги Асгарда собирают последние силы перед битвой. Двое смертных из Мидгарда вместе с Локи и Тором прибывают в небесный чертог накануне сражения. Вот-вот пробудится чудовищный волк Фенрир и древние исполины из Етунхейма осадят стены Вальгаллы. Мир обречен. Но можно ли изменить предначертанное?

17 января. Притча «Очень простая история»

Девушка ждет ребенка, но ее отец против голодранца-жениха и его родителя-алкоголика. Ее собираются везти в город, чтобы избавиться от неродившегося дитя. Эта житейская история показана с точки зрения домашних животных, волей автора наделенных человеческим разумом.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.

17 января. Концерт арт-проекта «Пингвины»

Проект начал свою работу в марте 2016 года серией домашних квартирников — домашних концертов, где отрабатывался авторский альбом «Негатив/Позитив». С мая 2018-го «Пингвины» вышли на улицы Бишкека и стали одним из наиболее успешных уличных проектов нашего города.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140093/
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