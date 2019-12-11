Чингиз Айтматов глазами художника из Казахстана. В Бишкеке открылась выставка

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 11 декабря открылась выставка «Симфония вечной жизни» члена Союза художников Казахстана Аманата Назаркула, которая продлится до 15 января 2020 года.

Автор привез более 40 работ живописи, графики, декоративного искусства. Персональная выставка казахстанского художника-монументалиста посвящена Чингизу Айтматову.

На открытии много говорили о дружбе кыргызских и казахских народов, о творчестве кыргызского писателя. Директор Айгуль Мамбетказиева отметила выдающийся талант Аманата Назаркула, его организаторские способности (он сам руководил подготовкой к выставке), пожелала творческих успехов и терпения. Аманат Назаркул в свою очередь поблагодарил музей Кыргызстана на казахском языке.

Среди гостей появилась Мира Джангарачева, которая успела до увольнения принять участие в подготовке к экспозиции. Айгуль Мамбетказиева попросила ее подняться на сцену, чтобы поприветствовать гостей.

«Личность в современной истории, которая на себя взяла весь удар, возникший из-за некоторых проблем в нашем музее», — представила нынешняя директор бывшую.

«Когда я впервые встретилась с Аманатом Назаркулом, я была восхищена, как он говорил о нашем Айтматове. Он его так любит!» — призналась бывший директор музея ИЗО Мира Джангарачева.

Она также приняла участие в церемонии разрезания ленточки. «Наконец-то хорошо наточили мои ножницы», — отметила Мира Джангарачева, пояснив, что каждый раз ругалась, что они в музее неострые.

В выставочном зале Аманат Назаркул начал рассказывать о своих работах, зрители дружно переходили за ним от картины к картине.

Возле посвященного Чингизу Айтматову триптиха «Художник, время и пространство» стоящие рядом со мной посетительницы решили, что изображенный писатель не очень похож на оригинал. Зато там же нашелся мужчина, который, по их мнению, точь-в-точь как Айтматов в исполнении казахстанского художника. Мужчина с ними согласился и охотно позировал всем для фотографии-сравнения.

Тут Мира Джангарачева обнаружила, что на полотнах изображено обнаженное тело. «Не будет ли опять проблем у музея?» — в шутку спросила она. «Надеемся, не будет», — серьезно ответил ей кто-то.