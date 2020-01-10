Инцидент на границе. Версия ГКНБ Таджикистана

Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан озвучил свою версию конфликта на границе. Об этом сообщает Central Asia со ссылкой на пресс-центр Пограничных войск ГКНБ РТ.

По данным ведомства, вчера вечером большая группа жителей села Кок-Таш сельсовета Аксай Баткенского района Кыргызстана, которые были вооружены охотничьим ружьем, собрались возле дома гражданина КР Султанбека Абдулаева и препятствовали проходу граждан Таджикистана по дороге села Сомониен сельсовета Чоркух города Исфары.

Уточняется, что примерно в 21.30 кыргызская сторона закидала камнями легковую автомашину, принадлежащую жителю села Ходжаи Аъло Зафару Азамову, в результате чего в ней было разбито стекло.

Читайте по теме Конфликт на границе. В эпицентр инцидента вылетел замглавы МВД

В ответ на провокационные действия кыргызских граждан в 00.10 жители села Ходжаи Аъло закидали камнями автомашину гражданина КР, говорится в сообщении.

Представители милиции двух стран своевременно прибыли на место инцидента и взяли ситуацию под контроль.



Сегодня примерно в два часа ночи жители села Кок- Таш произвели выстрел в воздух из охотничьего ружья, однако сотрудники правоохранительных органов и пограничники двух стран совместными усилиями пресекли провокацию.



Около четырех часов утра с кыргызской стороны из охотничьего ружья была обстреляна автомашина сотрудника ОВД-2 города Исфара Фархода Икромзода.

Напомним, по данным ГПС КР, в Баткенской области на кыргызско-таджикской границе вновь произошел конфликт. Уточняется, что ЧП произошло сегодня ночью в местности Жака-Орук.