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Общество

В МВД ответили депутату: расследовать факты DDoS-атак на СМИ не будут

МВД не будет проводить расследование по фактам DDoS-атак на информационные сайты. Такой ответ прислали из министерства депутату Дастану Бекешеву. Письмо нардеп опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.

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В документе указывается, что заявлений от руководства СМИ в правоохранительные органы не поступало.

«По закону подобные преступления считаются менее тяжкими. Досудебное производство проводится по заявлению потерпевшего. Однако такового в правоохранительные органы не поступало», — написали представители МВД.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в МВД нет службы, которая ведет работу, связанную с информационной безопасностью.

Парламентарий также опубликовал письмо Госкомитета информационных технологий и связи, в котором указывается, что борьба с DDoS-атаками не входит в компетенцию ведомства.

Напомним, ранее депутат требовал от правоохранительных органов зарегистрировать в Едином реестре преступлений и проступков DDoS-атаку на медиаресурсы Кыргызстана, которые опубликовали статьи о стоимости украшений, предметов гардероба и аксессуаров супруги экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Подвергся атаке и сайт 24.kg.
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9 января, четверг
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