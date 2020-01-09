Пресс-секретарь президента прокомментировала нападение на Болота Темирова

Пресс-секретарь президента страны Толгонай Стамалиева прокомментировала нападение на главного редактора сайта Factcheck.kg Болота Темирова.

«Мы очень сожалеем. Избиение любого гражданина вне зависимости от его деятельности недопустимо. К сожалению, я пока полностью не ознакомлена с инцидентом, но надеюсь, что правоохранительные органы оперативно отреагируют и найдут злоумышленников. Мы поинтересуемся у милиции, как идет расследование инцидента», — сказала она.

Напомним, что сегодня в обед трое неизвестных напали на главного редактора ресурса Factcheck.kg Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания.