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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Иски против СМИ

Дело Атамбаева. У бывшего президента отбирают «7-й канал»

Руководство «7-го канала» (ОсОО «Канал D») обжаловало решение Первомайского районного суда о передаче имущества прежней владелице канала Майрамкуль Мамбеталиевой. Заседание в Бишкекском горсуде назначили на 9 января.

Уточняется, что в 2018 году истица, как утверждают учредители «7-го канала», продала его за 7 миллионов сомов Алмазбеку Атамбаеву и общественному фонду «Апрель». Однако сейчас она заявляет, что никаких бумаг не подписывала и сделки не заключала.

Генеральный директор «Апрель ТВ» Дмитрий Ложников сообщил 24.kg, что канал действительно продали и оформили на Алмазбека Атамбаева в апреле 2018-го. Есть все документы, подтверждающие это.

Отметим, на имущество «7-го канала» (ОсОО «Канал D») Военная прокуратура наложила арест 9 августа 2019 года. Здание канала в Оше опечатали. Однако спустя несколько дней следователи сняли печати и открыли офис для сотрудников. После телеканал сразу вышел в эфир. Кардинально поменялась и редакционная политика СМИ.
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