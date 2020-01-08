Месть за Сулеймани. Иран нанес ответные удары по американским базам в Ираке

Сегодня ночью нападению подверглись американские базы в Ираке Эйн-аль-Асад и в Эрбиле. Об этом пишет РИА новости.
Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Сообщается, что Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары, которые нанесены в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Военные США при ударе по базе Эйн-аль-Асад не пострадали, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Также, ссылаясь на данные иракских сил безопасности, телеканал подтвердил наличие неизвестного числа пострадавших иракцев.
Напомним, на прошлой неделе боевые вертолеты США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада (Ирак). Сообщалось о семи погибших, среди которых иранский генерал Касем Сулеймани. В Иране немедлено пообещали отомстить США за гибель Сулеймани.