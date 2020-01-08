10:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Месть за Сулеймани. Иран нанес ответные удары по американским базам в Ираке

Сегодня ночью нападению подверглись американские базы в Ираке Эйн-аль-Асад и в Эрбиле. Об этом пишет РИА новости.
 
Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что он проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников.
 
Читайте по теме
США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада. Среди погибших иранский генерал

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Сообщается, что Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары, которые нанесены в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Военные США при ударе по базе Эйн-аль-Асад не пострадали, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Также, ссылаясь на данные иракских сил безопасности, телеканал подтвердил наличие неизвестного числа пострадавших иракцев.
 
Напомним, на прошлой неделе боевые вертолеты США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада (Ирак). Сообщалось о семи погибших, среди которых иранский генерал Касем Сулеймани. В Иране немедлено пообещали отомстить США за гибель Сулеймани.
Ссылка:
просмотров: 575
Версия для печати
Материалы по теме
США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада. Среди погибших иранский генерал
Посол Ирана в Кыргызстане завершил дипломатическую миссию
Иран бийлиги: Нааразылык учурунда 180 киши кармалды
Министр внутренних дел Ирана посетит Кыргызстан
Между ЕАЭС и Ираном заключили временное соглашение о зоне свободной торговли
Түркмөн чек арачылары эки иран балыкчысын атып өлтүрүштү
Трамп Ноорузга карата майрамдык куттуктоосунда Иранды сындады
Иранда хиджабга каршы чыккан ондогон аял түрмөгө кесилүү коркунучунда
Кыргызстанцев среди погибших в авиакатастрофе в Иране нет
В Иране рухнул самолет. 66 человек погибли
Популярные новости
Новый взгляд на&nbsp;традиции кыргызов от&nbsp;Диармуа Шерри из&nbsp;Ирландии Новый взгляд на традиции кыргызов от Диармуа Шерри из Ирландии
Дело Атамбаева. Имущество депутата Ирины Карамушкиной арестовано Дело Атамбаева. Имущество депутата Ирины Карамушкиной арестовано
В&nbsp;Бишкеке пьяный мужчина напал на&nbsp;врачей, которые спасали его больного ребенка В Бишкеке пьяный мужчина напал на врачей, которые спасали его больного ребенка
Кого назвали главной звездой Instagram&nbsp;&mdash; 2019. Стали известны итоги жюри Кого назвали главной звездой Instagram — 2019. Стали известны итоги жюри
Бизнес
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
8 января, среда
10:03
Месть за Сулеймани. Иран нанес ответные удары по американским базам в Ираке Месть за Сулеймани. Иран нанес ответные удары по америк...
09:59
В Иране разбился пассажирский Boeing 737, летевший в Киев
09:44
В ближайшие часы в Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный туман
09:43
В Узгене у пенсионера милиция обнаружила 4 килограмма наркотиков и револьвер
09:29
Экс-депутат Садыр Жапаров не будет переведен в колонию-поселение