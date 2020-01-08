Месть за Сулеймани. Иран нанес ответные удары по американским базам в Ираке

Сегодня ночью нападению подверглись американские базы в Ираке Эйн-аль-Асад и в Эрбиле. Об этом пишет РИА новости

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что он проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников.

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