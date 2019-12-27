Умерла художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек

Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в московской клинике на 87-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр «Современник», где она была художественным руководителем.

О госпитализации Галины Волчек с воспалением легких в Боткинскую больницу стало известно 24 декабря. Накануне СМИ написали о резком ухудшении ее состояния.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве, в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.

В 1955-м окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», «Король Лир», «Осенний марафон», «Уникум» и другие.

В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра «Современник». С 1989-го занимала пост его художественного руководителя.