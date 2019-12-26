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Общество
Сюжет: Новый год — 2020

Новогодние праздники. Что приготовила горожанам мэрия Бишкека

Что на новогодние праздники приготовила мэрия Бишкека, сообщили в пресс-службе.

По ее данным, главное новогоднее событие 31 декабря начнется в 20.00 на центральной площади Ала-Тоо.

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах столицы.

Для жителей Ленинского района с 20 декабря на перекрестке улиц Киевской и Бейшеналиевой проходит новогодняя ярмарка, с 25 декабря открыта новогодняя рождественская ярмарка на аллее возле памятника Курманджан датке. 26 декабря в сквере 24 марта в 18.00 начнется концерт воспитанников центра детского творчества «Шайыр-Балалык».

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27 декабря с 14.00 стартуют народные гулянья в сквере имени Тоголока Молдо, в 16.00 жители МТУ № 15 начнут праздновать на воркаут-площадке на улице Лумумбы, 100.

В 18.00 можете принять участие в вечеринках с жителями домов № 146а, 146, 148, 168, 166 на улице Льва Толстого.

Новогоднее представление в доме культуры «Чон-Арык» ждет гостей 27 декабря в 16.00 и 28 декабря в 14.00.

27 декабря мэрия приглашает на новогодний хоровод с раздачей подарков возле здания школ № 1 (10.00) и № 38 (12.00), а 28 декабря в 10.00 будет организована шоу-программа в жилмассиве «Келечек», возле школы № 87.

В жилом массиве «Щербакова» на перекрестке улиц Васильева и Профессора Зимы 28 декабря в 17.00 пройдут праздничные новогодние хороводы.

28 декабря в 15.00 на перекрестке проспекта Чуй и бульвара Молодой Гвардии (с южной стороны) проходят новогодние ивенты для детей.

30 декабря в 12.00 в микрорайоне «Тунгуч» начнутся праздничный концерт детских коллективов школ № 73, 92 и ЦДТ «Шайыр-Балалык», будет и новогодняя ярмарка.

Жители Свердловского района отмечают наступающий, 2020 год на мини-арбате возле главной елки района.

Последний день 2019 года жители также проводят в жилом массиве «Мурас-Ордо» с 10.00, а в парке «Молодежный» в 11.00.

В мэрии добавили, что практически все торговые центры столицы проводят новогодние акции и ивенты для горожан.
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