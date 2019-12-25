Срок действия временных водительских прав продлили до 15 февраля 2020 года

В соответствии с распоряжением правительства срок действия водительских удостоверений, выданных с 10 июля со сроком действия до 31 декабря 2019 года (условно называемые «временные»), продлевается до 15 февраля 2020-го. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

Заменить права на постоянные можно в территориальных подразделениях Государственного учреждения «Унаа». По Бишкеку заявления на обмен принимаются по адресу: улица Чокана Валиханова, 2 (район гипермаркета «Аю Гранд»). А выдают готовые права в Центре обслуживания населения (ЦОН № 4) по адресу: улица Мухтара Ауэзова, 1/5 (гипермаркет «Два прораба»).

«Удостоверения старого образца будут действительными до истечения их срока действия. Замена таких прав производится исключительно на добровольной основе», — подчеркнули в ГРС.