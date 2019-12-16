Победительницей международного конкурса «Мисс мира — 2019» стала 23-летняя представительница Ямайки Тони-Энн Сингх, пишет агентство EurAsia Daily.

Конкурс завершился 14 декабря в Лондоне. Второе место досталось темнокожей француженке Офели Мезино, третье — Суман Ратансингх Рао из Индии.

Обладательница титула «Мисс мира — 2019» изучает психологию и феминологию в Университете штата Флорида (США). Она увлекается кулинарией, волонтерством, ведет видеоблог, поет, в том числе оперные арии. Именно последнее хобби сыграло главную роль на ее пути к победе в этом конкурсе. Она исполнила знаменитую песню Уитни Хьюстон (1963−2012) I have nothing («У меня ничего нет»), завоевав сердца жюри и зрителей.

Отметим, Кыргызстан на международном конкурсе представляла дизайнер и спортсменка Екатерина Заболотнова.