За счет городского бюджета в Бишкеке отремонтируют 40 километров дорог

Бишкекасфальтсервис подготовил список приоритетных улиц, которые в 2020 году капитально отремонтируют. Об этом заявили на плановом совещании в мэрии.

Всего капитально отремонтируют 40 километров дорог, по 10 километров в каждом районе. В том числе по 6 километров с тротуарами. В бюджете на это запланировали 350 миллионов сомов.

В бюджет также заложили 100 миллионов сомов на ремонт тротуаров в Бишкеке.

Азиз Суракматов отметил, что стоимость работ в сметах программы по асфальтированию дорог в новостройках завышена. Он поручил главе ОГУКС Ренату Айтымбетову пересмотреть цены и подготовить программу строительства дорог в новостройках.

В 2020 году начнут реализацию второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» за счет КНР. Она рассчитана на два года. За это время в Бишкеке планируют построить 6 мостов и отремонтировать 60 дорог общей протяженностью более 70 километров, причем половина улиц находится в жилых массивах.