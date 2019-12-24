10:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

За счет городского бюджета в Бишкеке отремонтируют 40 километров дорог

Бишкекасфальтсервис подготовил список приоритетных улиц, которые в 2020 году капитально отремонтируют. Об этом заявили на плановом совещании в мэрии.

Всего капитально отремонтируют 40 километров дорог, по 10 километров в каждом районе. В том числе по 6 километров с тротуарами. В бюджете на это запланировали 350 миллионов сомов.

В бюджет также заложили 100 миллионов сомов на ремонт тротуаров в Бишкеке.

Азиз Суракматов отметил, что стоимость работ в сметах программы по асфальтированию дорог в новостройках завышена. Он поручил главе ОГУКС Ренату Айтымбетову пересмотреть цены и подготовить программу строительства дорог в новостройках.

В 2020 году начнут реализацию второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» за счет КНР. Она рассчитана на два года. За это время в Бишкеке планируют построить 6 мостов и отремонтировать 60 дорог общей протяженностью более 70 километров, причем половина улиц находится в жилых массивах.
Ссылка:
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
Кафе на тротуаре. Ловкость чиновников и никакого мошенничества
В Бишкеке наконец начнут укладывать тротуары. Япония подарила катки
Ремонт дорог в Бишкеке. Мэрия объявила конкурс на их строительство
Четыре месяца в Бишкеке не могут восстановить тротуар. Кормят завтраками
Ремонт дорог. Еще на 13 улицах Бишкека продолжаются работы
В Бишкеке из-за прокладки канализации закрывают участок улицы Саадаева
Улицу Московскую сегодня откроют для движения автотранспорта
Перекрестки улицы Московской с Логвиненко и Панфилова открыты для проезда
Перекрестки на ремонтируемой улице Московской в Бишкеке закрыли
Отрезок улицы Московской открыли, но светофоры не включили
Популярные новости
С&nbsp;января 2020 года пункт пропуска &laquo;Кордай&raquo; закроется С января 2020 года пункт пропуска «Кордай» закроется
Фото дня. В&nbsp;городе&nbsp;Ош открыли кафе, в&nbsp;которое женщинам вход запрещен Фото дня. В городе Ош открыли кафе, в которое женщинам вход запрещен
Суд над экс-мэрами. Албеку Ибраимову дали 15&nbsp;лет, Кулматова освободили Суд над экс-мэрами. Албеку Ибраимову дали 15 лет, Кулматова освободили
Канат Сагымбаев призывает привлечь к&nbsp;ответственности руководство ГКНБ Канат Сагымбаев призывает привлечь к ответственности руководство ГКНБ
Бизнес
Xiaomi Mi&nbsp;Note 10&nbsp;уже в&nbsp;продаже в&nbsp;O!Store + беспроводные наушники в&nbsp;подарок! Xiaomi Mi Note 10 уже в продаже в O!Store + беспроводные наушники в подарок!
Цифровое телевидение: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Получите копию ЗОЛОТОГО, СЕРЕБРЯНОГО и&nbsp;даже VIP-номера БЕСПЛАТНО Получите копию ЗОЛОТОГО, СЕРЕБРЯНОГО и даже VIP-номера БЕСПЛАТНО
Терминалы MegaCom: пополни баланс без комиссии! Терминалы MegaCom: пополни баланс без комиссии!
24 декабря, вторник
10:27
Приговор 15 лет. Что конфисковано у Албека Ибраимова Приговор 15 лет. Что конфисковано у Албека Ибраимова
10:27
Xiaomi Mi Note 10 уже в продаже в O!Store + беспроводные наушники в подарок!
10:20
Шестилетняя девочка погибла при пожаре в Тогуз-Тороуском районе
10:20
Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость
10:17
Депутатские инициативы — 2019. Чем парламентарии удивляли избирателей