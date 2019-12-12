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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Ремонт дорог в Бишкеке. Мэрия объявила конкурс на их строительство

Мэрия Бишкека объявила конкурс на строительство дорог в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» за счет КНР. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, наименование претендентов на участие в конкурсе представила канцелярия советника по торгово-экономическим вопросам при посольстве Китайской Народной Республики в КР.

Всего в списке значатся три китайские компании: Power Construction Corporation of China Ltd, Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co. Ltd, корпорация Сhina Road and Bridge Corporation, все они прошли квалификационный отбор в Китае.

«Участникам конкурса передали всю необходимую документацию. Вскрытие заявок состоится 9 января 2020 года. Подрядчика определит конкурсная комиссия, в состав которой вошли дорожники, представители Министерства экономики КР и китайской компании по управлению проектом, а также депутаты Бишкекского городского кенеша. Договор с подрядчиком планируется подписать до конца января», — отметили в мэрии.

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В муниципалитете напомнили, что вторая фаза проекта рассчитана на два года. За это время в Бишкеке планируется построить 6 мостов и отремонтировать 60 дорог общей протяженностью более 70 километров, причем половина улиц находится в жилых массивах.

«Многие из этих дорог будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств КНР», — отметили в мэрии.
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