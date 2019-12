Ремонт дорог в Бишкеке. Мэрия объявила конкурс на их строительство

Мэрия Бишкека объявила конкурс на строительство дорог в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» за счет КНР. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, наименование претендентов на участие в конкурсе представила канцелярия советника по торгово-экономическим вопросам при посольстве Китайской Народной Республики в КР.

Всего в списке значатся три китайские компании: Power Construction Corporation of China Ltd, Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co. Ltd, корпорация Сhina Road and Bridge Corporation, все они прошли квалификационный отбор в Китае.