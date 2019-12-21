Восемь справок для назначения пособий исключило Минсоцразвития

Министерство труда и социального развития исключило в 2019 году восемь справок для назначения государственного пособия. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава ведомства Улугбек Кочкоров.

По его словам, теперь нет необходимости предоставлять:

Паспортные данные. Справку об отсутствии права на пенсионное обеспечение. Справку о размере и сумме страховых отчислений. Справку о наличии факта предпринимательской деятельности. Справку о стоимости патента. Свидетельство о рождении. Справку о смерти члена семьи. Справку о наличии движимого имущества.

«В рамках цифровизации мы упрощаем процедуры предоставления услуг населению, все необходимые документы получаем посредством системы «Тундук». Теперь граждане не ходят по различным инстанциям и не собирают документы», — сказал он.

Улугбек Кочкоров добавил, что ведомство разработало и запустило онлайн-калькулятор для расчета размера пособий, компенсаций взамен льгот, пособий по безработице и на погребение.

«С его помощью граждане самостоятельно могут рассчитать и узнать, имеют ли они право на получение социальных выплат», — отметил он.