Восемь справок для назначения пособий исключило Минсоцразвития

Министерство труда и социального развития исключило в 2019 году восемь справок для назначения государственного пособия. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава ведомства Улугбек Кочкоров.
По его словам, теперь нет необходимости предоставлять:
- Паспортные данные.
- Справку об отсутствии права на пенсионное обеспечение.
- Справку о размере и сумме страховых отчислений.
- Справку о наличии факта предпринимательской деятельности.
- Справку о стоимости патента.
- Свидетельство о рождении.
- Справку о смерти члена семьи.
- Справку о наличии движимого имущества.
«В рамках цифровизации мы упрощаем процедуры предоставления услуг населению, все необходимые документы получаем посредством системы «Тундук». Теперь граждане не ходят по различным инстанциям и не собирают документы», — сказал он.
Улугбек Кочкоров добавил, что ведомство разработало и запустило онлайн-калькулятор для расчета размера пособий, компенсаций взамен льгот, пособий по безработице и на погребение.
«С его помощью граждане самостоятельно могут рассчитать и узнать, имеют ли они право на получение социальных выплат», — отметил он.