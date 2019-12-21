Офицера Погранслужбы, ранившего контрактника, отпустили под домашний арест

Майора Погранслужбы, ранившего ножом контрактника в живот, отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Решение принял Кадамджайский районный суд.

«Суд изменил меру пресечения обвиняемому по ходатайству потерпевшего. Кроме того, назначили повторную судебно-медицинскую экспертизу», — сообщили редакции.

В мае в селе Айдаркен Баткенской области военнослужащий спецназа ранил ножом подчиненного. Военная прокуратура ведет разбирательство по этому факту. Погранслужба решила скрыть инцидент. Потерпевшему вовремя не оказали медицинскую помощь, что повлекло осложнения.