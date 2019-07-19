В Айдаркене командир погранотряда ранил подчиненного. Ведомство скрывало факт

В селе Айдаркен Баткенской области военнослужащий спецназа ранил ножом своего подчиненного. Видео с потерпевшим выставил блогер Болот Ибрагимов.

В ролике потерпевший говорит, что командир войсковой части сначала отобрал у него нож, а затем ранил им.

«Командир забрал у меня нож, чуть позже я попросил его отдать обратно. Он сказал, что даренное три раза передаривают. Он как бы играючи пытался порезать, а затем ранил. Когда это произошло, я не понял ничего. У меня только пресс болел. Когда почувствовал недомогание, посмотрел под одежду, увидел кровотечение. Оказалось, что нож глубоко зашел, я не мог нормально лежать. Кровотечение пытались остановить, но потом отвезли в больницу. Там должной помощи не оказали, я умолял усыпить меня, не мог нормально разговаривать. Спустя восемь-девять дней меня привезли в Военный госпиталь в Бишкеке. Тут меня тоже прооперировали», — рассказал герой видео.

Он пояснил, что представители Военной прокуратуры пообещали во всем разобраться, однако виновник до сих пор на свободе.

«В общей сложности меня прооперировали два раза. Я лежал в больнице столицы почти месяц, но командир ни разу не позвонил и не спросил, как я себя чувствую», — добавил потерпевший.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что ЧП произошло в Айдаркенском погранотряде.

«По предварительным данным, ЧП произошло 30 мая. Военная прокуратура Баткенского гарнизона ведет разбирательство по этому факту, однако Погранслужба решила скрыть инцидент. Военнослужащего ранил в живот майор Фархад Ж. У потерпевшего Н. уулу И. из-за вовремя не оказанной медицинской помощи произошли осложнения», — сообщили редакции.

Председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев объяснил, что инцидент произошел во время учебной тренировки.

«Произошедшее — случайность. Мы провели расследование, материалы переданы в Военную прокуратуру. Это произошло во время отработки рукопашного боя», — прокомментировал он.