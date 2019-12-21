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Общество

Имя Чолпонбая Тулебердиева присвоят парку в Бишкеке

Имя Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева присвоят парку в Бишкеке. Бишкекский городской кенеш вынес проект постановления на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, парк расположен в границах улиц Чолпонбая Тулебердиева — Кокчетавской — Кок-Сай — БЧК. Его площадь 10,48 гектара. У него нет названия.

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«Вопрос присвоения имени Героя Советского Союза инициирован общественным фондом имени Чолпонбая Тулебердиева. В парке предусмотрена установка памятного знака (бюст, памятник, скульптурная композиция, стела)», — говорится в справке-обосновании.

Чолпонбай Тулебердиев 6 августа 1942 года закрыл телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта. Похоронен с воинскими почестями на месте подвига на вершине Лысой горы у села Селявное-Второе Лискинского района Воронежской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1943 года красноармейцу Чолпонбаю Тулебердиеву посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Приказом министра обороны СССР Чолпонбай Тулебердиев навечно зачислен в списки одной из воинских частей. Ранее решением Военного Совета Воронежского фронта его зачислили почетным красноармейцем 9-й роты 636-го (273-го гвардейского) стрелкового полка.
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