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Общество

Пусть играют. В детсадах хотят отменить дневной сон для малышей

В 2020 году в некоторых детсадах Бишкека, Оша и, возможно, в отдельных районах Чуйской области планируется запустить пилотный проект, предполагающий замену дневного сна играми. Об этом 24.kg сообщила консультант Минобразования Александра Исаева.

По ее словам, раньше дневной сон предусматривался в связи с тем, что заводы и фабрики работали с 6.00 и детей рано отводили в детсад. Сейчас же дошкольные учреждения работают с 8.00 до 17.30. «Обычно днем спят дети до трех лет. Мы хотим попробовать пилот в подготовительных группах, в которых дети в возрасте шести-семи лет. Многие плачут, не хотят идти в детсад из-за сна, а потом дома до полуночи не спят. Поэтому хотим сделать, как во всем мире. В Швеции, Норвегии, Америке и других странах сон не предполагается», — сказала Александра Исаева.

Она также затронула проблему переполненности групп и отметила, что спальные комнаты используются всего на 1,5-2 часа. Если их убрать, то появится больше пространства для развития детей. «Можно создать центры активности (центр искусства, конструирования и так далее), чтобы каждый ребенок был занят по своим интересам. Возможно, нужно предусмотреть условия для тех, кто захочет отдыхать, допустим, оставить несколько кроватей», — добавила консультант Минобразования.

Пилот предполагается ввести совместно с Минздравом. Многие родители и педагоги, по словам Александры Исаевой, поддерживают идею. В Минздраве не смогли прокомментировать последствия отказа от сончаса.

Как вы относитесь к инициативе Минобразования?

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