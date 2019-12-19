Ослепший на один глаз пограничник не сможет получить компенсацию

Ослепший на один глаз в результате избиения пограничник Кубанычбек Молдалиев не может получить компенсацию. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, потерпевшая сторона не успела подать гражданский иск и потребовать в качестве ущерба 1 миллион сомов. «Нас не уведомили, что следствие закончили, чтобы мы до передачи дела в суд успели подать иск. Поэтому мы сможем предъявить претензии в порядке гражданского надзора только после того, как суд вынесет решение. При этом суд должен признать: Молдалиев ослеп именно потому, что его избивали. В армию-то он пришел здоровым, и проблем со зрением у него не было. Сейчас мы даже пенсию ему выбить не можем и страховку», — сказала Азиза Абдирасулова.

В Военной прокуратуре отметили, что потерпевший не сразу обратился к врачу с жалобами на головные боли и потерю зрения.

Инцидент произошел в одной из воинских частей ГПС КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода.