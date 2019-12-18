Кыргызстанцев не обследуют в Казахстане после скандала с продажей органов

Кыргызстанцы не могут сдавать анализы в Казахстане после скандала с продажей органов. Об этом 24.kg сообщил главный хирург Министерства здравоохранения КР Нурлан Галбаев.

По его словам, в нашей стране лабораторная служба не настолько развита, поэтому временно анализы делали у соседей. Однако там запретили лабораторные исследования иностранных граждан.

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«Мы над этим активно работаем. Министры здравоохранения двух стран встречались, достигнута устная договоренность об обследованиях на базе республиканского центра крови РК. Ждем письменного подтверждения, тогда мы сможем продолжить операции», — сказал Нурлан Галбаев.

По его данным, с 2010 года в Кыргызстане провели 38 операций по пересадке органов. Из них около 25 — на базе Национального центра охраны материнства и детства, еще 10 — на базе Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов. В 2019 году провели восемь операций по пересадке почек на базе НЦОМиД.

По данным Минздрава, в Кыргызстане 1,5 тысячи человек получают гемодиализ. Многим из них показана пересадка почки.

В МВД Казахстана ранее сообщали, что граждане Узбекистана, Кыргызстана и Украины продавали почки для трансплантации из-за тяжелого материального положения. Казахские трансплантологи задержаны.