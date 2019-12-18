09:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Кыргызстанцев не обследуют в Казахстане после скандала с продажей органов

Кыргызстанцы не могут сдавать анализы в Казахстане после скандала с продажей органов. Об этом 24.kg сообщил главный хирург Министерства здравоохранения КР Нурлан Галбаев.

По его словам, в нашей стране лабораторная служба не настолько развита, поэтому временно анализы делали у соседей. Однако там запретили лабораторные исследования иностранных граждан.

Читайте по теме
Кыргызстанцы продавали почки для трансплантации казахскому врачу. Он задержан 

«Мы над этим активно работаем. Министры здравоохранения двух стран встречались, достигнута устная договоренность об обследованиях на базе республиканского центра крови РК. Ждем письменного подтверждения, тогда мы сможем продолжить операции», — сказал Нурлан Галбаев.

По его данным, с 2010 года в Кыргызстане провели 38 операций по пересадке органов. Из них около 25 — на базе Национального центра охраны материнства и детства, еще 10 — на базе Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов. В 2019 году провели восемь операций по пересадке почек на базе НЦОМиД.

По данным Минздрава, в Кыргызстане 1,5 тысячи человек получают гемодиализ. Многим из них показана пересадка почки.

В МВД Казахстана ранее сообщали, что граждане Узбекистана, Кыргызстана и Украины продавали почки для трансплантации из-за тяжелого материального положения. Казахские трансплантологи задержаны.
Ссылка:
просмотров: 300
Версия для печати
Материалы по теме
Гражданку Кыргызстана задержали в Казахстане по делу о незаконном донорстве
В Кыргызстане хотят проводить операции по пересадке печени
Частная трансплантология. Разрешить частным клиникам, но ужесточить требования
Эксперт уверен, что трансплантология в Кыргызстане должна быть государственной
Эксперт опасается, что Кыргызстан может стать частью черной трансплантологии
Трансплантация в частных клиниках. Государство не может обеспечить безопасность
Депутат считает, что против закона о трансплантации выступают частные клиники
Трансплантация органов. Депутаты создали группу для разработки единого закона
Популярные новости
Уволенного за&nbsp;ошибки в&nbsp;письме советника спикера вновь взяли на&nbsp;работу в&nbsp;ЖК Уволенного за ошибки в письме советника спикера вновь взяли на работу в ЖК
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Ученики вышли на&nbsp;митинг против увольнения директора Скандал в школе «Газпром». Ученики вышли на митинг против увольнения директора
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Часть учителей готова уволиться вслед за&nbsp;директором Скандал в школе «Газпром». Часть учителей готова уволиться вслед за директором
Неделя-24. Чем занимаются фирмы Хабибулы Абдукадыра и&nbsp;иск Матраимовых к&nbsp;СМИ Неделя-24. Чем занимаются фирмы Хабибулы Абдукадыра и иск Матраимовых к СМИ
Бизнес
За&nbsp;новогодними подарками&nbsp;&mdash; в&nbsp;MegaStore! За новогодними подарками — в MegaStore!
Внутренние каналы ирригации нуждаются в&nbsp;республиканском финансировании Внутренние каналы ирригации нуждаются в республиканском финансировании
Как работает револьверная карта: всегда доступные деньги на&nbsp;срочные траты Как работает револьверная карта: всегда доступные деньги на срочные траты
&laquo;Оптима Банк&raquo; в&nbsp;2019-м девятый год подряд признан банком &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Кыргызстане «Оптима Банк» в 2019-м девятый год подряд признан банком № 1 в Кыргызстане
18 декабря, среда
09:48
Восемь грузовых вагонов сошли с рельс в Кыргызстане Восемь грузовых вагонов сошли с рельс в Кыргызстане
09:32
Уровень долларизации кредитов в Кыргызстане составил 35,8 процента
09:25
В России мужчину, убившего кыргызстанца, приговорили к девяти годам тюрьмы
09:15
Кыргызстанцев не обследуют в Казахстане после скандала с продажей органов
09:09
Обеспечить безопасность участников #REакции 2.0 требуют активисты от МВД