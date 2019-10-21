Дополнительные сеансы гемодиализа станут бесплатными, обещают в Минздраве

В Министерстве здравоохранения прошло совещание по решению вопроса получения при необходимости дополнительных сеансов гемодиализа за счет пациентов. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

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По его данным, пациенты начали получать услуги по новому постановлению правительства по единой фиксированной цене — 4 тысячи 700 сомов. Их оплачивает государство. Кроме того, больные могут выбрать любое лечебное заведение для получения гемодиализа.

В Минздраве отметили, что проблем по получению дополнительных 13-х или 14-х сеансов у больных нет.

«Процедуры диализных услуг четко отслеживаются, и никто не платил денег за получение дополнительных сеансов», — уточнили в ведомстве.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев заметил, что благодаря новому порядку на бюджетный диализ перевели дополнительно 152 человека и убрали сооплату в размере 550 сомов.

«И вопрос дополнительных сеансов тоже решится в ближайшее время», — сказал он.

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Министерство здравоохранения внесло изменение в постановление кабмина об исключении пункта, где указано о 12 сеансах гемодиализа за один календарный месяц, документ отправлен в аппарат правительства.

Напомним, что пациенты с хронической почечной недостаточностью потребовали снять ограничение на количество бесплатных процедур гемодиализа в месяц. Они подчеркивают, что многим требуются дополнительные сеансы, а оплачивать их не в состоянии.

По данным Минздрава, в Кыргызстане гемодиализ получают 1 тысяча 508 человек.