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Общество

Азимбек Бекназаров не собирается в Малайзию, а сын пытается устроиться в МИД

Экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров опроверг информацию о возможном назначении послом Кыргызстана в Малайзии. Об этом он заявил 24.kg.

Бывший чиновник отметил, что журналисты «никак не могут найти ему работу». «Меня недавно объявили журналистом одного издания. Теперь послом. Подождите, на следующей неделе найдут мне другую должность», — сказал Азимбек Бекназаров.

По его словам, информация о его сыне Эрнисе Бекназарове не совсем достоверна, так как его еще не приняли на работу в Генконсульство Кыргызстана в Стамбуле.

«Я только что поговорил с сыном, чтобы уточнить информацию. Он сказал, что пытается устроиться хотя бы референтом в генконсульство, но пока ответа нет. Как вы знаете, Эрнис с 2008-го находится за пределами республики. Тогда Курманбек Бакиев (экс-президент КР. — Прим. 24.kg), чтобы надавить на меня, устроил гонения против моего сына. Он вынужденно уехал в Швейцарию. Последние годы живет в Турции», — сообщил Азимбек Бекназаров.
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