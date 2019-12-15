13:42
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Безопасный город

Патрульная служба милиции начнет работать во всех районах Бишкека с 20 декабря

В ноябре в двух районах Бишкека начала работать Патрульная служба милиции (ПСМ). Пока в пилотном режиме. За месяц горожане успели заметить и оценить плюсы и минусы новой службы. Соответствующие выводы сделали и в МВД.

О том, как готовят сотрудников ПСМ для запуска патрулей во всех районах столицы, рассказал начальник Академии МВД Адылбек Бийбосунов.

Уже с 20 декабря работники новой службы милиции будут патрулировать во всех четырех районах города. Сейчас они работают только в Первомайском и Свердловском.

По данным МВД, с 22 июля по 1 октября 2019 года в Академии МВД прошел обучение 261 кандидат. Еще 235 человек посещают занятия с октября, это те, кто прошел второй конкурсный отбор в ПСМ.

Как отметил Адылбек Бийбосунов, в обучении Патрульной службы милиции используется передовой опыт зарубежных стран, в частности Грузии, Украины и Эстонии. «В 2018-м мы посетили Академию МВД Грузии, через международных представителей получили программу обучения других государств. На основе этих программ составили обучающий курс. Особое внимание уделяется таким предметам, как «Защита прав человека» и «Борьба со всеми формами дискриминации», «Коммуникационные способности сотрудника в общении с людьми», «Изучение норм этики государственного служащего» и, конечно же, «Знание законодательства КР», — сказал он.

Начальник Академии МВД также добавил, что поделиться своим опытом в Кыргызстан приезжали представители Патрульной службы милиции Тбилиси. Специалисты из Грузии в течение недели обучали преподавателей Академии МВД, представителей практических подразделений вуза и слушателей ПСМ. Обучение состоит из трех частей: теория, практика и организация безопасности дорожного движения. Время обучения — три месяца.

«Первые пошаговые мероприятия по обеспечению безопасности уже показали свои результаты. Работники ПСМ раскрыли уже более 130 преступлений, выявили более 1,7 тысячи нарушений общественного порядка. С помощью программ обеспечения на планшетах в патрульных машинах устанавливают автомобили, которые находятся в розыске, а также с подложными номерами», — подчеркнул заместитель ГУОБДД МВД Нур Сатыбалдиев.

В МВД отмечают, что мнение граждан о милиции меняется в лучшую сторону.
Ссылка:
просмотров: 107
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке произошло ДТП с участием машины Патрульной службы
Проблесковые маячки машины патрульной милиции сбили с толку водителей Бишкека
Независимые эксперты будут мониторить работу патрульной милиции в Бишкеке
В Бишкеке начала работать Патрульная служба милиции
В Кыргызстане правительство не может купить машины для патрульной службы
Реформа ДПС. Новая патрульная милиция в октябре приступит к работе
Реформа ДПС. Член жюри рассказал, как «очеловечат» новую патрульную милицию
Реформа ДПС. Замначальника УОБДД Мирлан Чалыбаев подал в суд на МВД
В Кыргызстане с 1 октября начинает свою службу Патрульная милиция
В Бишкеке новобранцы Патрульной милиции спасли тонувшего в быстротоке мужчину
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане похолодание и&nbsp;интенсивный снег Штормовое предупреждение: в Кыргызстане похолодание и интенсивный снег
История с&nbsp;подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото История с подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото
Болот Джунусов о&nbsp;скандале с&nbsp;феминале: Сила нации не&nbsp;в&nbsp;плетках перед женщиной Болот Джунусов о скандале с феминале: Сила нации не в плетках перед женщиной
Комитет Палаты представителей Конгресса США прокомментировал иски Матраимовых Комитет Палаты представителей Конгресса США прокомментировал иски Матраимовых
Бизнес
Получи копию своего номера в&nbsp;O!Store бесплатно! Получи копию своего номера в O!Store бесплатно!
Незаконный арест помещений. Судья был назначен всего месяц назад Незаконный арест помещений. Судья был назначен всего месяц назад
Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444 Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444
БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ &laquo;Бакай Трансфер&raquo; БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ «Бакай Трансфер»
15 декабря, воскресенье
13:30
Патрульная служба милиции начнет работать во всех районах Бишкека с 20 декабря Патрульная служба милиции начнет работать во всех район...
13:00
Француз Филипп Буазо мечтает возродить Карагачевую рощу в Бишкеке
11:14
МИД обвинил представителей Конгресса США во вмешательстве в дела Кыргызстана
11:00
Не топите тоску в шампанском. Как бороться с предновогодней депрессией
10:32
Загрязнение воздуха. В некоторых районах Бишкека уровень превышен почти в 4 раза
14 декабря, суббота
22:03
В аварии с участием автобуса, троллейбуса и двух машин пострадали шесть человек
21:26
Равшан Джеенбеков водворен в СИЗО-1. Его обвиняют в тяжких преступлениях