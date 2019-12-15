Патрульная служба милиции начнет работать во всех районах Бишкека с 20 декабря

В ноябре в двух районах Бишкека начала работать Патрульная служба милиции (ПСМ). Пока в пилотном режиме. За месяц горожане успели заметить и оценить плюсы и минусы новой службы. Соответствующие выводы сделали и в МВД.

О том, как готовят сотрудников ПСМ для запуска патрулей во всех районах столицы, рассказал начальник Академии МВД Адылбек Бийбосунов.

Уже с 20 декабря работники новой службы милиции будут патрулировать во всех четырех районах города. Сейчас они работают только в Первомайском и Свердловском.

По данным МВД, с 22 июля по 1 октября 2019 года в Академии МВД прошел обучение 261 кандидат. Еще 235 человек посещают занятия с октября, это те, кто прошел второй конкурсный отбор в ПСМ.

Как отметил Адылбек Бийбосунов, в обучении Патрульной службы милиции используется передовой опыт зарубежных стран, в частности Грузии, Украины и Эстонии. «В 2018-м мы посетили Академию МВД Грузии, через международных представителей получили программу обучения других государств. На основе этих программ составили обучающий курс. Особое внимание уделяется таким предметам, как «Защита прав человека» и «Борьба со всеми формами дискриминации», «Коммуникационные способности сотрудника в общении с людьми», «Изучение норм этики государственного служащего» и, конечно же, «Знание законодательства КР», — сказал он.

Начальник Академии МВД также добавил, что поделиться своим опытом в Кыргызстан приезжали представители Патрульной службы милиции Тбилиси. Специалисты из Грузии в течение недели обучали преподавателей Академии МВД, представителей практических подразделений вуза и слушателей ПСМ. Обучение состоит из трех частей: теория, практика и организация безопасности дорожного движения. Время обучения — три месяца.

«Первые пошаговые мероприятия по обеспечению безопасности уже показали свои результаты. Работники ПСМ раскрыли уже более 130 преступлений, выявили более 1,7 тысячи нарушений общественного порядка. С помощью программ обеспечения на планшетах в патрульных машинах устанавливают автомобили, которые находятся в розыске, а также с подложными номерами», — подчеркнул заместитель ГУОБДД МВД Нур Сатыбалдиев.

В МВД отмечают, что мнение граждан о милиции меняется в лучшую сторону.