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Общество

В Бишкеке начала работать Патрульная служба милиции

В Бишкеке официально начала работать Патрульная служба милиции. Открытие командного центра состоялось сегодня с участием президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

В командном центре ПСМ обрабатываются все материалы с камер видеонаблюдения в столице. Здесь сотрудники просматривают записи и принимают звонки.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что создание патрульной милиции является одним из этапов реформирования органов внутренних дел КР.

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«Технику предоставила китайская компания CEIEC на сумму около $5 миллионов. В 2018 году на встрече с неправительственными организациями было очень много предложений. Мы создали рабочую группу. Впервые на замещение вакансий в органах внутренних дел прошел открытый и прозрачный конкурс. Я наблюдал за его ходом», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что практика создания совместных проектов, где участвуют представители неправительственных и государственных структур, должна продолжаться и применяться в других госорганах.

По словам руководителя рабочей группы по реформированию подразделений органов внутренних дел Тамерлана Ибраимова, в новое подразделение МВД уже набрали около 600 сотрудников. Часть из них уже прошла обучение.

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«Вакантными остаются еще 249 мест. Мы провели два этапа конкурсного отбора. Он проводился прозрачно, открыто. Свое резюме могли подавать как действующие работники милиции, так и гражданские лица. По результатам двух конкурсных отборов первая группа уже прошла обучение в Академии МВД, вторая еще учится», — рассказал Тамерлан Ибраимов.

Он заметил, что Патрульная служба милиции Бишкека сконцентрировала в себе функции ГУОБДД и Патрульно-постовой службы.

«Большие нарекания были в адрес сотрудников ГАИ, горожане открыто заявляли, что они взяточники на дорогах. Для того чтобы требовать от милиционеров чего-то, необходимо создать для них условия достойной службы. Если раньше рядовой получал 11-12 тысяч сомов, сейчас его зарплата будет составлять 22 тысячи», — сообщил Тамерлан Ибраимов.

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев рассказал, что проект патрульной милиции пока будет действовать только в столице.

«Новая служба оснащена современной техникой, автомобилями. Патрульная служба уже работает в Первомайском и Свердловском районах. В рамках реформы мы учитывали опыт и ошибки прошлых лет», — сказал он.

В ближайшее время ПСМ начнет патрулировать в Ленинском и Октябрьском районах Бишкека. 
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