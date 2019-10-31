В Бишкеке начала работать Патрульная служба милиции

В Бишкеке официально начала работать Патрульная служба милиции. Открытие командного центра состоялось сегодня с участием президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

В командном центре ПСМ обрабатываются все материалы с камер видеонаблюдения в столице. Здесь сотрудники просматривают записи и принимают звонки.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что создание патрульной милиции является одним из этапов реформирования органов внутренних дел КР.

«Технику предоставила китайская компания CEIEC на сумму около $5 миллионов. В 2018 году на встрече с неправительственными организациями было очень много предложений. Мы создали рабочую группу. Впервые на замещение вакансий в органах внутренних дел прошел открытый и прозрачный конкурс. Я наблюдал за его ходом», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что практика создания совместных проектов, где участвуют представители неправительственных и государственных структур, должна продолжаться и применяться в других госорганах.

По словам руководителя рабочей группы по реформированию подразделений органов внутренних дел Тамерлана Ибраимова, в новое подразделение МВД уже набрали около 600 сотрудников. Часть из них уже прошла обучение.

«Вакантными остаются еще 249 мест. Мы провели два этапа конкурсного отбора. Он проводился прозрачно, открыто. Свое резюме могли подавать как действующие работники милиции, так и гражданские лица. По результатам двух конкурсных отборов первая группа уже прошла обучение в Академии МВД, вторая еще учится», — рассказал Тамерлан Ибраимов.

Он заметил, что Патрульная служба милиции Бишкека сконцентрировала в себе функции ГУОБДД и Патрульно-постовой службы.

«Большие нарекания были в адрес сотрудников ГАИ, горожане открыто заявляли, что они взяточники на дорогах. Для того чтобы требовать от милиционеров чего-то, необходимо создать для них условия достойной службы. Если раньше рядовой получал 11-12 тысяч сомов, сейчас его зарплата будет составлять 22 тысячи», — сообщил Тамерлан Ибраимов.

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев рассказал, что проект патрульной милиции пока будет действовать только в столице.

«Новая служба оснащена современной техникой, автомобилями. Патрульная служба уже работает в Первомайском и Свердловском районах. В рамках реформы мы учитывали опыт и ошибки прошлых лет», — сказал он.

В ближайшее время ПСМ начнет патрулировать в Ленинском и Октябрьском районах Бишкека.