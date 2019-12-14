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Общество

По факту избиения кыргызстанцев в Хабаровске будет возбуждено уголовное дело

Госслужба миграции Кыргызстана прокомментировала инцидент, произошедший в Хабаровске (Россия) с участием граждан КР.

Ранее читатели 24.kg сообщили, что в Хабаровске милиционеры жестоко избили мигрантов-таксистов, работающих в автопарке, принадлежащем «ООО Васильев».

Как отмечается, глава ведомства Болотбек Ибраимжанов связался с первым заместителем МВД Российской Федерации Александром Горовым. Он заявил, что по факту избиения граждан Кыргызстана сотрудниками Росгвардии в Хабаровске будет проведено тщательное расследование и возбуждено уголовное дело. «В свою очередь замминистра провел мероприятия со всеми сотрудниками МВД РФ, в ходе которых потребовал недопустимость впредь таких нарушений», — сказали в Госслужбе миграции.

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В ведомстве уточняют, что в консульство КР в Хабаровске 13 декабря 2019 года обратились 15 человек. «Они просили оказать содействие в защите прав по вопросу неправомерного задержания и изъятия личных документов со стороны работников ОМОН. Они сообщили, что 12 декабря под предлогом проведения проверки сотрудники полиции насильно задержали трудящихся-мигрантов (73 человека), нанесли им побои, телесные повреждения, оскорбляли достоинство», — говорится в сообщении.

Указывается, что по заявлению пострадавших консульство направило соответствующие обращения в Федеральную службу безопасности, Министерство внутренних дел и прокуратуру России с просьбой дать правовую оценку действиям работников ОМОН.

Сотрудники представительства Госслужбы миграции Кыргызстана в РФ провели телефонные переговоры с гражданами КР, участниками данного инцидента. Они подтвердили, что под предлогом проверки их задержали и избили. Позже задержанные были отпущены.

В результате происшествия два кыргызстанца были госпитализированы в больницу.

В Госслужбе миграции КР подчеркивают, что данный вопрос находится на постоянном контроле руководства ведомства.
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