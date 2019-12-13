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Общество

В Хабаровске милиционеры жестоко избили мигрантов

В Хабаровске милиционеры жестоко избили мигрантов-таксистов. Об этом 24.kg сообщили представители диаспоры в России.

По их словам, накануне в автопарке службы такси представителей Центральной Азии загрузили в машину и повезли в ИВС.

«Приехали и без объяснения, всех подряд, несмотря на возраст, наличие российского паспорта, загрузили в машину, и увезли. В течение несколько часов их всех жестоко избивали дубинкой. По словам таксистов, у некоторых порвали прописки. Затем отпустили. Несколько мигрантов попали в больницу», — рассказали представители диаспоры.

Сообщается, что многие службы такси в Хабаровске сегодня не вышли на работу.
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