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Общество
Сюжет: Крупные взятки

В ГСБЭП рассказали подробности задержания милиционера со взяткой

Сотрудники Финполиции задержали начальника следственного отдела по ДТП ГУВД Бишкека М.О. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

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Уточняется, что милиционер вымогал $1 тысячу за положительное решение по ранее совершенному ДТП.

«Милиционера задержали сотрудники ГСБЭП совместно с СВР МВД при получении взятки в размере 30 тысяч сомов. Заявителя шантажировали тем, что если он не даст деньги в размере $1 тысячи, дело по ДТП передадут в суд. Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека», — сообщили в ведомстве.
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