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Общество

Митинг на Ошском рынке. Продавец грозит самосожжением

В Бишкеке на Ошском рынке мужчина облил себя бензином и хочет себя сжечь. Об этом 24.kg сообщили очевидцы событий.

Уточняется, что мужчина является продавцом на рынке «Берекет», где сейчас проходит митинг.

«На акцию протеста собралось около 100 человек. Известно, что продавцы с «Берекета» не хотят переезжать в новое здание. Они против закрытия рынка, хотя администрация базара предупреждала их об этом заранее», — заявили редакции.

Напомним, торговцы Ошского рынка возмущены тем, что председатель правления ЗАО «Берекет» Болот Бегалиев взял в аренду муниципальную землю в 2010 году и на этом участке построил торговый комплекс. Всех арендаторов мест якобы вынуждают переехать в новый ТЦ. Торговцы отказываются подписывать новый договор с руководством ЗАО.
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