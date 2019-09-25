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Общество

Торговцы Ошского рынка отказываются подписывать новый договор с администрацией

В Бишкеке проходит митинг торговцев Ошского рынка. Участники акции протеста требуют сделать базар муниципальным и подключить их к электричеству. 

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«Эта земля муниципальная. Вы можете аннулировать договор с ЗАО «Берекет» в одностороннем порядке. Сделайте это и подключите нас к электричеству!» — возмущаются они.

Как сообщалось ранее, торговцы возмущены, что председатель правления ЗАО «Берекет» Болот Бегалиев взял в аренду муниципальную землю в 2010 году и на этом участке построил торговый комплекс. Всех арендаторов мест вынуждают переехать в новый ТЦ.    

Глава столичного муниципалитета Азиз Суракматов пояснил, что расторгать договор необходимо в судебном порядке. Судебные тяжбы могут затянуться на несколько лет.

Он попросил протестующих сесть за стол переговоров.

Азиз Суракматов обратился к председателю правления ЗАО «Берекет» Болоту Бегалиеву с просьбой составить типовой договор с торговцами по аренде мест.

«Вам нужно подписать документ с каждым из торговцев. В нем должны стоять ваши подпись и печать. В договоре необходимо все условия прописать», — сказал он.

Однако участники акции протеста не согласились с таким предложением. Они заявили, что Болоту Бегалиеву нет доверия и они не намерены с ним разговаривать.
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