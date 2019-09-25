Торговцы Ошского рынка отказываются подписывать новый договор с администрацией

В Бишкеке проходит митинг торговцев Ошского рынка. Участники акции протеста требуют сделать базар муниципальным и подключить их к электричеству.
Как сообщалось ранее, торговцы возмущены, что председатель правления ЗАО «Берекет» Болот Бегалиев взял в аренду муниципальную землю в 2010 году и на этом участке построил торговый комплекс. Всех арендаторов мест вынуждают переехать в новый ТЦ.
Глава столичного муниципалитета Азиз Суракматов пояснил, что расторгать договор необходимо в судебном порядке. Судебные тяжбы могут затянуться на несколько лет.
Он попросил протестующих сесть за стол переговоров.
Азиз Суракматов обратился к председателю правления ЗАО «Берекет» Болоту Бегалиеву с просьбой составить типовой договор с торговцами по аренде мест.
«Вам нужно подписать документ с каждым из торговцев. В нем должны стоять ваши подпись и печать. В договоре необходимо все условия прописать», — сказал он.
Однако участники акции протеста не согласились с таким предложением. Они заявили, что Болоту Бегалиеву нет доверия и они не намерены с ним разговаривать.