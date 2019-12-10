На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом сообщил «Интерфакс» источник в окружении экс-градоначальника.

«Он находился в Европе. Пока больше ничего сказать не могу», — сказал собеседник агентства.

По данным РЕН ТВ, бывший градоначальник скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхена. В медучреждении Лужкову проводили операцию на сердце.

В июне 1992 года Лужков стал вторым мэром Москвы после Гавриила Попова. Он руководил городом 18 лет. 28 сентября 2010-го тогдашний президент Дмитрий Медведев отправил его в отставку «в связи с утратой доверия». Однако уже в 2016 году Владимир Путин наградил Лужкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой «За активную общественную деятельность». В течение 9 лет (2001–2010 годы) был также сопредседателем Высшего совета партии «Единая Россия», из которой вышел сразу после отставки с поста мэра.

Родился 21 сентября 1936-го в Москве в семье рабочего-плотника. Детство и юность провел в городе Конотопе (УССР) у бабушки, окончив семилетку, вернулся в Москву. В 1958 году окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина по специальности «инженер-механик». После этого работал в НИИ пластических масс имени Петрова, а с 1963-го — в Министерстве химической промышленности СССР. В 1975 году стал депутатом Бабушкинского райсовета, два года спустя избрался в Моссовет, где заседал до 1990-го. С 1987 по 1990 год он был депутатом Верховного совета РСФСР.